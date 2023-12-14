“عثمان يبحث عن الخائن” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 141 الجزء الخامس على موقع فيديو لاروزا

ازداد الحماس والأحداث المشوقة في الحلقات الأخيرة من مسلسل عثمان، مما دفع الكثير في البحث عن موعد عرض الحلقات الجديدة القادمة على القنوات، والذي يمكن مشاهدته بشكل حصري عبر قناة اي تي في التركية إلى جانب قناة الفجر الجزائرية، عدد من المواقع، أبرزها موقع فيديو لاروزا، ومن خلال السطور التالية نعرض لكم تفاصيل أخرى.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 141 الجزء الخامس على موقع فيديو لاروزا

وجاء في إعلان الحلقة 141 تحدث عثمان إلى يعقوب مطالبا إياه بالحبث بكل قوة عن الخائن الموجود بينهم دون أن يخبروا ذلك لأحد حتي يتثنى عليهم معرفته، وتدور أحداث المسلسل حول حقبة تاريخية قبل بداية الدولة العثمانية والتي سيتم تأسيسها على يد عثمان بن أرطغرل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس الحلقة 141

يمكنكم متابعة الحلقات الجديدة من مسلسل عثمان بشكل حصري على قناة آي تي في التركية والقناة الجزائرية الفجر كما أنه يعرض على قناة اليرموك، وإليكم الترددات الخاصة بهم:

تردد قناة اي تي في التركية على النايل سات

تردد القناة: 10796.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

تردد القناة: 12034.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة اليرموك على النايل سات

تردد القناة: 11678.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 141 الجزء الخامس

استكمالًا لحديثنا عن الحلقات الجديدة من مسلسل عثمان، يمكن مشاهدتها من خلال قناة اي تي في الذي عرضنا ترددها في النقاط السابقة في الساعة الثامنة بتوقيت تركيا وذلك في الساعة السابعة بتوقيت مصر في يوم الأربعاء، كما أنه بعد مرور عدد من الساعات تعرض حلقة المسلسل على موقع قصة عشق في الساعة الثانية عشر منتصف الليل.