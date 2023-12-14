وزارة المالية تزف بشرى خير بشأن توضيح متي موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة!! وحقيقة تطبيق الحد الأدنى للاجور
رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2023 يثير فضول العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية، حيث يتساءلون عن مواعيد صرف مرتباتهم خلال هذا الشهر، في إعلان رسمي صادر عن وزارة المالية، تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف في اليوم الأول للشهر، وهو الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023
متي موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة
ينظم جدول صرف المرتبات على مدى عدة أيام، حيث يبدأ الصرف يوم الأحد 24 ديسمبر ويستمر في الأيام التالية، ويشمل صرف المتأخرات في أيام 7، 10، و11 من الشهر، يشدد دائمًا على ضرورة التحقق من المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول مواعيد صرف المرتبات.
صرف رواتب الموظفين بالزيادة
من القرارات الهامة التي تؤثر على العمال هي زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2023 عن هذه الزيادة بهدف تحسين أوضاع العاملين وتعزيز قيمة الأجور، وفيما يلي تفاصيل هذه الزيادة لعام 2023:
- الدرجة العالية: يصل قيمة الصرف إلى 9 آلاف جنيه.
- المدير العام: يصل قيمة الصرف إلى 8,000 جنيه.
- الدرجة الأولى: يصل قيمة الصرف إلى 7 آلاف جنيه.
- الدرجة الثانية: يصل قيمة الصرف إلى 6 آلاف جنيه.
- الدرجة الثالثة: يصل قيمة الصرف إلى 5,500 جنيه.
- تتطلب القضايا المالية حذرًا ومعلومات دقيقة، لذلك يجب دائمًا التحقق من المصادر الرسمية للتأكد من الحصول على أحدث المعلومات بشأن المرتبات والتعديلات الرسمية في الأجور.