حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يناير 2024 والفئات المستحقة

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يناير 2024، خبر أصبح على قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ليحظى على إعجاب الكثير من المواطنين من شتى أنحاء الجمهورية، ويسعى عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية الإطلاع على حقيقة الخبر من عدمه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يناير 2024، ومن هي الفئات المستحقة.

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

حيث تحظى أخبار التموين على اهتمام وبحث الملايين من المواطنين خاصة في وسط الغلاء الذي تعاني منه عدد كبير من الأسر المصرية، وعن حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يناير 2024 ترد وزارة التموين لتؤكد أن هذا الخبر غير صحيح بالمرة، وأن الأخبار التي يتم تداولها لا تمس الواقع بشئ.

وزارة التموين تنفي خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وأكد الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تنفي الأخبار التي يتم تداولها بشأن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين، مشيراً إلى أن الوزارة حتى الآن لم تعلن عن أي اضافات، وأضاف إلى أن الوزارة مستمرة في صرف مقررات شهر ديسمبر 2023 هذا بجانب صرف كيس سكر بسعر 27 جنيه لكل بطاقة تحتوي على فرد إلى ثلاث أفراد، وصرف 2 كيلو سكر للبطاقة التي تحتوي على 4 أفراد أو أكثر بسعر 27 جنيه للكيلو، وأنهى”المصيلحي” حديثه مشدداً على المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار.