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بعد اعلان تأجيلها ما هو موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024
يشغل موعد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024 تفكير الأولياء والطلاب في السودان بشكل كبير سابقاً، أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان تأجيل الامتحانات في جميع الولايات السودانية والآن، تم الكشف عن موعد وجدول الامتحانات الجديدة يوجد حوالي 536،614 طالب وطالبة مسجلين في النظام التعليمي لأداء امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام.
موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024
أفصحت وزارة التربية والتعليم السودانية عن الجدول الزمني المخصص لامتحانات الشهادة الثانوية، حيث تتطلع الوزارة إلى انطلاق هذه الاختبارات بداية من يوم السبت، الموافق 11 يونيو 2024، عند الثامنة صباحًا، لتختم رحلتها يوم الأربعاء، الموافق 22 يونيو 2024 وقد اتخذت الوزارة جميع الإجراءات والمعايير الضرورية لضمان نجاح الاختبارات وسلاسة سير العملية الامتحانية.
جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024
ستنطلق امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024 وفقًا للجدول التالي:
- تبدأ يوم السبت، الموافق 11 يونيو 2024، بامتحاني التربية الإسلامية والتربية الدينية المسيحية، حيث يُجرى الامتحان فيتمام الساعة الثامنة صباحًا، ويستمر لمدة ساعتين ونصف.
- وفي اليوم التالي، الأحد الموافق 12 يونيو، يأتي دور امتحان علوم الحاسب.
- لنتابع في يوم الاثنين، 13 يونيو، حيث يُجرى امتحان الأحياء والعلوم الهندسية.
- ثم يليه يوم الثلاثاء، 14 يونيو، بامتحان الجغرافيا والبيئة والعلوم الأسرية.
- وفي يوم الخميس، 15 يونيو، يُجرى امتحان الكيمياء والدراسات الإسلامية والأدب الإنجليزي.
- أما يوم 16 يونيو، فسيكون مخصصًا لامتحان مادة الدراسات الإسلامية للفرع الأدبي، بينما يُخصص 18 يونيو لامتحان اللغة العربية.
- وفي يوم 19 يونيو، ستكون محط الاهتمام مواضيع الفيزياء والتاريخ.
- أما يوم 20 يونيو، فسيتناول امتحان اللغة الفرنسية.
- ثم يوم 21 يونيو، يُخصص لامتحان الرياضيات المتخصصة للفرع العلمي.
أخيرًا، يُجرى امتحان اللغة الإنجليزية في اليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو.