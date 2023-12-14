بعد اعلان تأجيلها ما هو موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024

يشغل موعد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024 تفكير الأولياء والطلاب في السودان بشكل كبير سابقاً، أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان تأجيل الامتحانات في جميع الولايات السودانية والآن، تم الكشف عن موعد وجدول الامتحانات الجديدة يوجد حوالي 536،614 طالب وطالبة مسجلين في النظام التعليمي لأداء امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام.

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024

أفصحت وزارة التربية والتعليم السودانية عن الجدول الزمني المخصص لامتحانات الشهادة الثانوية، حيث تتطلع الوزارة إلى انطلاق هذه الاختبارات بداية من يوم السبت، الموافق 11 يونيو 2024، عند الثامنة صباحًا، لتختم رحلتها يوم الأربعاء، الموافق 22 يونيو 2024 وقد اتخذت الوزارة جميع الإجراءات والمعايير الضرورية لضمان نجاح الاختبارات وسلاسة سير العملية الامتحانية.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024

ستنطلق امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024 وفقًا للجدول التالي: