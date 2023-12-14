باقي ساعات شوف هتقبض كام.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 وكيفية الاستعلام برقم البطاقة

ينتظر المواطنين موعد صرف معاش تكافل وكرامة حيث يعتبر معاش تكافل وكرامة من الخدمات الاجتماعية المهمة التي يستفيد من الكثير من المواطنين في مصر، وتعتبر هذه الخدمة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في مصر، ومع اقتراب موعد صرف معاش تكافل وكرامة يبحث المواطنون عن طرق الاستعلام عن المعاش وموعد صرف المعاش والفئات المستهدفة والمستحقة لهذا المعاش.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يسهل على المواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار برنامج التكافل والكرامة.

اختيار المستحق للمعاش وإدخال الاسم الرباعي.

تحديد الشهر الذي يرغب المستحق في الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق.

الضغط على كلمة “استعلام” لعرض جميع البيانات المطلوبة.

استعلام معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر برقم البطاقة

لتسهيل عملية الاستعلام يمكن للمستحقين اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

إدخال رقم البطاقة القومية.

الضغط على “استعلام” للحصول على المعلومات المطلوبة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 في منتصف الشهر، حيث يبدأ يوم 15 ديسمبر الجاري، ويتم صرف الدعم النقدي في جميع الأماكن المحددة، بما في ذلك فروع بنك ناصر الاجتماعي والماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

ويستفيد 5.2 مليون أسرة من معاش تكافل وكرامة خلال شهر ديسمبر 2023 وتعتبر هذه المعاشات دعماً حيوياً للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري وذلك وفقاً لإعلان وزارة التضامن الاجتماعي.