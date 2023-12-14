“ألف مليووون مبروووك“ التعليم توقع عقد تدريب جديد للمعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم

أصدرت بعض الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم عن وجود عقد تدريب للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم والذي تتوافر فيهم المهارات الذهنية والبدنية العالية وتعتبر ذلك من أهم شروط قبول المعلم في هذه المسابقة من أجل التأكد من أنه سيقوم بتطوير مهاراته مع مرور الوقت وكيفية توصيل المعلومة إلى الطالب.

عقد تدريب للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم لسنة

أصدرت وزارة التربية والتعليم وجود عقد تدريب للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم مساعد للسنة الثانية على التوالي وهذه المسابقة تم إعدادها بواسطة الجهاز المركزي للتنظيم وإدارة منظومة المسابقات المركزية ما أعلنت أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء المعلمين المتسابقين من أجل تدريبهم البدني والذهني وامتحانهم وتقييم هذه التدريبات بواسطة الجهات المختصة ومن ثم يقوموا بالتقديم في المدارس والعمل بها والذين لم يتم قبولهم سوف تكون لهم فرصة أخرى من أجل التقديم على هذه المسابقة بالتزامن.

كيفية اختيار المعلمين من قبل الوزارة

الوزارة دائما تختار المعلمين الذين لديهم معلومات ويتمتعون بمهارات ذهنية ومهنية عالية لكي ينموا القدرات المعرفية عند الطالب وأن يكون لديهم طموح في تنمية هذه المهارات في المستقبل ومع مرور الوقت حتى يتمكنوا من استخدام أساليب التعليم المتطورة، وقد تم البحث عن وجود تظلمات من المعلمين التي تم رفضهم في هذه المسابقة وبلغ عددهم حوالي 1537 وقاموا بتقديم التظلم عبر بوابة الوظائف الحكومية بعد فتح باب التظلمات لهم، كما أن الذي توافقت عليهم الشروط بلغ عددهم 65987 ونجح من هذا العدد في المسابقة حوالي 20866 وبعدها تم إجراء امتحان للمقبولين على 143 جلسة وكل جلسة وصلت مدتها إلى ساعتين ونصف وتم تقسيمهم على حوالي 61 يوم ماعدا يوم الجمعة.