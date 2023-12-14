“كلها أيام وتقبض”.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة وفقا لتعليمات الرئيس

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للموظفين الحكوميين والعاملين في الوزارات حيث يأتي هذا بعد تنفيذ زيادة في المرتبات التي تم تطبيقها اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي، وسوف نستعرض موعد هذه المرتبات إلى جانب ذلك نستعرض قيمة هذه المرتبات للشهر الحالي.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 حيث سيكون بدءًا من يوم الأحد، الموافق 24 ديسمبر 2023، وسيستمر الصرف على مدى الأيام التالية:

يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، سيكون أول أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر.

وأما يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023، سيكون ثاني أيام صرف مرتبات الشهر.

وبينما سيكون ثالث أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023،

بالإضافة إلى ذلك، ستتم صرف المتأخرات في أيام 7، 10، و11 من نفس الشهر.

قيمة مرتبات ديسمبر 2023 بعد الزيادة

في صدد حديثنا عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وتكون تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2023:

تصل الدرجة الوظيفية الممتازة حوالي 11 ألف جنيه.

وبينما تكون الدرجة العالية نحو 9 آلاف جنيه.

ويتراوح قيمة مرتب درجة المدير العام نحو 8000 جنيه.

ويصل راتب الدرجة الأولى نحو 7 آلاف جنيه.

وأما الدرجة الثانية تصل نحو 6 آلاف جنيه.

وبينما يكون راتب الدرجة الثالثة نحو 5500 جنيه.

وأما الدرجة الرابعة يكون راتبها حوالي 5 آلاف جنيه.

وبينما راتب للدرجة الخامسة يكون بنحو 4500 جنيه.

وأما الدرجة السادسة يكون راتبها بنحو 4 آلاف جنيه.

هذه الزيادات تعكس جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين ورفع مستوى المعيشة.