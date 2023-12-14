لولو في ورطة كبيرة.. استقبل تردد قناة وناسة الجديد 2023 على النايل سات والعرب سات بجودة عالية وصورة واضحة

تعد قناة وناسة من أهم القنوات المفضلة لدي كثير من الأطفال، حيث تقدم العديد من المحتويات منها التعليمي والثقافي والمرح، يتساءل العديد من المواطنين حول الوطن العربي علي الترددات الحديثة الخاصة بقناة وناسة للأطفال، منخلال تلك الموضوع سنوضح لكم التردد الجديد بقناة وناسة في السطور التالية تابعونا.

مميزات قناة وناسة الجديد 2023

قناة وناسة من القنوات التي تستطيع أن تحملها علي جهازك الخاص بدون دفع أي رسوم مالية ومشاهدتها في أي وقت متي تشاء.

تقدم قناة وناسة محتويات عدة فهي لا تقتصر علي مرح الأطفال فقط بل تقدم برامج تعليمية وثقافية بأساليب ممتعة وجذابة تجذب الكثير من الأطفال.

قناة وناسة من القنوات التي لا تحتوي مشاهدها علي أي مشاهد عنف كمثل مانري في كثير من قنوات الأطفال.

تهدف قناة وناسة إلي تقديم برامج دينية وتعليمية بجانب محتوي المرح التي تقدمة للأطفال والهدف من ذلك إنشاء جيل واعي وعلي علم بكافة محتويات وجوانب الحياة.

من مزايا قناة وناسة أنها تبث جميع برامجها بدون فواصل إعلامية مثل ما نري في الكثير من القنوات

تعرف الترددالجديد بقناة وناسة للأطفال

القمر الصناعي الذي يبث قناة وناسة:النايل سات.

التردد الخاص بالقناة:11270.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل التصحيح الخطأ بالقناة: 4/3.

معدل الاستقطاب الخاص بقناة وناسة:عمودي.

كيفية تنزيل قناة وناسة علي جهاز الرسيفر