عرض كشوفات الرعاية الاجتماعية وجبة شهر ديسمبر الجديدة 2023 عموم محافظات العراق

يتساءل العديد من المواطنين في العراق عن أسماء المواطنين الذين تم قبلهم من الرعاية الاجتماعية في دولة العراق، لذا فإن برنامج الرعاية لاإجتماعية يقدم مساعدات مالية للمواطنين محدودي الدخل والذين أيضا لم يحصلوا علي أي دخل شهري، علي الرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد إلي أن دولة العراق شديدة الحرص علي تقديم كافة المعونات والمساعدات للمواطنيها من أجل حياة كريمة فإن من خلال هذا الموضوع سوف نتعرف علي أسماء الذين تم شملهم من قبل الرعاية الاجتماعية في السطور التالية.

منصة مظلتي الإلكترونية

تعد منصة مظلتي الإلكترونية من أهم المنصات وذلك لأنة عن طريق الدخول إليها يستطيع المواطن علي التعرف عن أسماء المواطنين الذين تم شملهم من قبل الرعاية الاجتماعية في العراق، من خلالها يستطيع ويتمكن المواطن من تحميل الكشوفات التي تم قبولهم من الرعاية الاجتماعية والإطلاع عليها في أي وقت.

الشروط التي يجب توافرها في المواطن المتقدم للرعاية الاجتماعية

أولا يجب علي المتقدم أن يكون حاملا للجنسية العراقية.

ينبغي علية أيضا أن يكون مقيم بالأراضي العراقية وليس خارج البلاد.

تقديم كافة المستندات التي تثبت بأنة لا يمتلك إي أشياء بمبالغ باهظة الثمن.

يجب علي المتقدم أن لا يقل سنة عن 18 ولا يزيد عن 60 عاما.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين من قبل الرعاية الاجتماعية