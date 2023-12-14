القنوات الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للاندية 2023 وترددها على جميع الاقمار

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد جدة، ملايين من عشاق كرة القدم يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد جدة والتي ستقام مساء غدا الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للاندية، وذلك بعد فوز الفريق السعودي على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة ليضرب موعدا مع المارد الاحمر، وخلال السطور القادمة سنتعرف على موعد مباراة الاهلي واتحاد جدة وتردد القنوات الناقلة لها، فتابعونا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد جدة

من المقرر أن تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 عبر قناة SSC HD Sports والتي يعلق عليها مدحت شلبي والمعلق السعودي فهد العتيبي، ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

أما عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي على نايل سات وعرب سات فهم:

تردد قناة ssc على نايل سات:

أولا قم بضبط التردد: 12523

ثانيا قم بكتابة معدل الاستقطاب: عمودي

ثالثا قم باختيار معامل تصحيح الخطأ: 3/4

رابعا قم بضبط معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على عرب سات:

أولا قم بكتابة التردد: 12380.

ثانيا قم بكتابة القمر الصناعي: عرب سات.

ثالثا قم بكتابة معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قم بكتابة معدل الاستقطاب: رأسي

رابعا قم بكتابة معدل الترميز: 27500

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي واتحاد جدة غدا في تمام الساعة الثامنة مساءا، ويسعى الأهلي خلال مشاركته في هذه النسخة من البطولة إلى تحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه في 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021.

حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة

حكم ساحة: خيسوس فالنزويلا

حكم مساعد أول: خورخي أوريجو

حكم مساعد ثاني: توليو مورينو

حكم رابع: كوانا واجو (نيوزلندا)