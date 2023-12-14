“بشرى للمصريين” تردد قناة SSC السعودية لمُتابعة مباراة الاهلي والاتحاد في هذا الموعد

لم يتبق سوى ساعات قليلة على إنطلاق أولى مباريات كأس العالم 2023 المقام في المملكة العربية السعودية، ويبدأ الكأس بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي، لتقوم قناة SSC على إذاعتها ونقل جميع الأحداث التي ستتم في هذا الكأس لحظة بلحظة، حيث إن قناة SSC الرياضية من أهم وأكبر القنوات الرياضية التي لها دور كبير في نقل العديد من المباريات المحلية والعالمية، حتى أن الكثير من الأشخاص والعاشقين لكرة القدم ينتظرون مثل هذه المباريات التي تبدأ من غدًا الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023.

استقبال تردد قناة SSC الرياضية

من السهل إمكانية ضبط قناة SSC السعودية، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

في البداية يُرجى الذهاب إلى إعدادات جهاز الرسيفر.

ومن ثم يتم إدخال التردد الخاص بالقناة.

وعليه يتم تحديد كافة البيانات المطلوبة.

الضغط على زر”استقبال”.

ليتم استقبالها في النهاية بكل سهولة.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

جاء التردد الخاص بقناة SSC الرياضية على القمر الصناعي بدر سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي هو بدر سات.

بينما تردد القناة يكون

معدل ترميز القناة فهو 27500.

بينما استقطاب القناة يكون افقي.

ويتم نقل امباريات كذلك على الأقمار الصناعية الأخرى مثل النايل سات والعرب سات، لكن ستكون مدفوعة الإشتراك، على أن تقوم مواقع التواصل الاجتماعي كذلك بنقل مباريات كأس العالم في بث مباشر لمُتابعتها لحظة بلحظة.