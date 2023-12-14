ننشر جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الاول وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024، الالاف من الطلاب يبحثون عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 تزامنا مع قرب اسدال الستار على الفصل الدراسي الاول في كافة المدارس، حيث يعتم الطلاب بمعرفة الجدول وموعد بدء امتحانات نصف العام حتى يكثفوا عملية الاستذكار ليحصلوا على مجموع عالي يمكنهم من الالتحاق بالمرحلة الثانوية واستكمال رحلة التعليم، ولذا نقدم لكم جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024، فتابعونا.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

وقد تم الكشف عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي، ومن المقرر أن يتم الكشف عن جداول الامتحانات بالتفصيل لكل محافظة على حدة خلال الايام القادمة، على أن تبدء امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 لكل المدارس الحكومية والخاصة بداية من يوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير 2024 بعد انهاء الاحتفالات بأعياد المسيحين، كما من المقرر أن يكون أخر أيام امتحان الاعدادية هو يوم 27 من شهر يناير 2024.

موعد إجازة نصف العام 2024

واما عن موعد إجازة نصف العام 2024 بالنسبة للصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023/2024، حيث من المقرر أن تبدأ الإجازة من يوم السبت الموافق 27 من شهر يناير 2024، على أن تستمر لمدة 15 يوم، وعلى أن يكون أخر يوم بها هو يوم الخميس الموافق 8 من فبراير 2024، وكما أفادت وزارة التعليم ووفقا للتقويم الدراسي المتبع سيبدأ الفصل الدراسي الثاني لكل الصفوف في يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير 2024 لكافة المدارس والجامعات.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وفقًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم، فإن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 موحدة على مستوى الإدارات التعليمية، على أن تبدأ الامتحانات في 6 مايو حتى 23 مايو المقبل.