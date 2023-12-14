رابط فعال|.. رابط الاستعلام عن الوجبة السابعة لشهر ديسمبر 2023

للحصول على كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، يمكنك زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أو هيئة الحماية الاجتماعية، ويُفضل متابعة الإرشادات التي قدمتها الوزارة لضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، ويمكنك الاطلاع على شروط القبول للدعم النقدي، وسيتم نشر كشوفات المشمولين على هذه الوسائل، ويمكنكم متابعة التحديثات للحصول على المعلومات الأحدث.

رابط الاستعلام عن الوجبة السابعة لشهر ديسمبر 2023

للحصول على كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، يمكنك زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أو هيئة الحماية الاجتماعية.

ويُفضل متابعة الإرشادات التي قدمتها الوزارة لضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.

ويمكنك الاطلاع على شروط القبول للدعم النقدي. ستتم نشر كشوفات المشمولين على هذه الوسائل.

ويمكنكم متابعة التحديثات للحصول على المعلومات الأحدث.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

توضح المصادر أن التأخير في رفع كشوفات الدفعة السابعة برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يعود إلى استمرار إجراءات توثيق أسماء المشمولين، حيث يتم متابعة الأمور لحوالي 70 ألف مستفيد.

ويُرجى الانتظار حتى انتهاء انتخابات الوزراء في جميع المحافظات لإعلان موعد رفع الكشوفات وبدء صرف المستحقات، يطمئن الوزير أحمد الأسدي بأنه بعد الإعلان عن المعلومات الجديدة، سيتم نشرها لتهدئة القلق.