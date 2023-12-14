تنزيل كشوف PDF اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر منصة مظلتي umbrella في عموم المحافظات

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، الالاف من المواطنين يبحثون عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، حيث يستفيد عدد كبير من المواطنين والاسر الاشد احتياجا من راتب الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه الحكومة العراقية للعاطلين عن العمل والأرامل والمطلقات لتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيش البلاد حاليا.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

الالاف من المواطنين في جميع المحافظات العراقية يبحثون عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، حيث يقدر عدد المستفيدين من هذا البرنامج بالملايين من محدودي الدخل والعاطلين عن العمل، وقريبا سيقوم السيد الوزير احمد الاسدي باعتماد الكشوف النهائية لمن تم قبوله للاستفادة من هذا الدعم، وقد تم إرسال عدد 90 ألف شخص مقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية وتم تقسيمهم كالتالي 72 ألف شخصًا تحت خط الفقر و 18 ألف فوق خط الفقر أي أنه هناك 18 ألف شخص مرفوض بسبب عدم توافر الشروط بهم، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أو الدخول على منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى قسم برامج الحماية الاجتماعية، واختر الرعاية الاجتماعية.

قم بادخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الآن اضغط على كلمة “استعلام”.

قم بتحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023.

قم بفتح الملفات وابحث عن اسمك.

كم رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق ؟

تختلف رواتب الرعاية الاجتماعية على حسب عدد أفراد الأسرة حيث أنه:

في حال أن كان عدد أفراد الأسرة شخصًا واحدًا يمكنك الحصول على مبلغ إعانة شهرية يساوي مبلغ 105,000 ألف دينار.

أما إن كان عدد أفراد الأسرة شخصان فإن مبلغ الإعانة الشهرية هو 210,000 الآف دينار.

وإن كان عدد أفراد الأسرة هو ثلاث أشخاص فإن مرتب الإعانة الشهرية المستحقة هو مبلغ 315,000 ألف دينار.

أما إن كان عدد الأفراد أربع أشخاص يستحق المتقدم مبلغ إعانة شهرية يساوي 420,000 ألف دينار.

يمكنك خلال الايام القادمة الاطلاع على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر زيارة أحد الموقعي الرسمين المرفق رابطهم خلال السطور الماضية، حيث سيتم صرف الرواتي قريبا قبل نهاية العام الميلادي الجاري.