طلع الليل وذهب الفجر.. استقبل تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2023 وتابع الأناشيد والأغاني على مدار الساعة

تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز لقنوات الفضائية التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الكبيرة، وهي تهتم بشكل كبير بشريحة الأطفال، حيث إنه من السهل إمكانية استقبال القناة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء العرب سات أو النايل سات، إضافة إلى تقديم محتوى مميز ومتنوع من البرامج التعليمية والتربوية والعديد من الأناشيد والأغاني، وذلك سنوضح لكم التردد الجديد للقناة من أجل أن يتمكن الجميع بإستقبالها.

تردد طيور الجنة للأطفال 2023

أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال تردد قناة طيور الجنة بعد التحديث على الأقمار الصناعية المختلفة من بينها الأتي:-

التردد الخاص بقناة طيور الجنة وهو 11274.

استقطاب قناة طيور الجنة يكون عمودي.

ومعامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة فهو ٣/٤.

معدل الترميز هو 27500.

تردد طيور الجنة 2023 عرب سات

كما يمكن القيام بإستقبال قناة طيور الجنة على العرب سات، وفقًا لما يلي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11310.

معامل تصحيح الخطأ يكون ٤/٣.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة

يمكن استقبال قناة طيور الجنة للأطفال وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

عليك التوجه إلى الإعدادات الخاصة بجهاز الرسيفر. ومن ثم يتم إدخال التردد الخاص بالقناة. بعد ذلك يُرجى تحديد القمر الصناعي. إدخال معدل الترميز. ومن ثم يتم الضغط على زر “بحث”. لتتمكن من استقبالها في النهاية.

محتوى قناة طيور الجنة 2023

تقدم قناة طيور محتوى مميز ومتنوع على مدار الساعة، فضلاً عن أن محتواها يتناسب مع جميع الأطفال وهي تقدم العديد من البرامج والأناشيد الدينية المختلفة، كما أن أناشيدها تكون بأصوات عذبة عن كافة الأوطان العربية، وهي ترسخ القيم والأخلاق التربوية بشكل واضح وسليم، كما أنها تعرض برامج تمثيلية لتوضح عبرها النصائح والإرشادات التي يبحث عنها العديد من الأطفال.