موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة “أفرحوا واتبسطوا”

يتساءل الكثير من المواطنين المصريين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023، حيث يعتبر معاش تكافل وكرامة واحدة من أهم برامج الدعم والمساعدة للمواطنين الأكثر احتياجا وهذا لتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على توفير كافة احتياجاتهم، وقد تم الإعلان عن تطبيق قرار الزيادة الجديدة للمعاش عن شهر ديسمبر الجاري وتلك الزيادة بنسبة 40% لكافة المستفيدين من المعاش.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تستعد حالياً لصرف الدفعة الجديدة من معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر، ويبدأ الصرف اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، وقد أكدت الوزارة أنه سيتم صرف زيادة جديدة وعاجلة لكل أصحاب المعاشات ومن بينهم معاش تكافل وكرامة، وهذا لتكون هذه مساعدة لهم للتغلب على مصاعب الحياة التي يعاني منها الكثيرون حالياً.

شروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي وضع عدة شروط لابد من توافرها في الأشخاص الراغبين الحصول على معاش تكافل وكرامة، وتلك الشروط تتمثل في التالي:

عدم حصول الشخص المتقدم على أي معاش تأميني أو أي معاش أخر.

أن يكون عمر المتقدمة من النساء تجاوز 18 عاماً، وعمر المسن يبدأ من 65 عاماً.

لم يكون ملتحق بأي وظائف في القطاع العام أو الخاص ولم يحصل على راتب تأميني بقيمة 400 جنيه.

أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة التي تجعله غير قادر على العمل.

أن يكون المتقدم من الأيتام الذي يحصلون على رعاية الأب والأم.

أن يكون لدى الأسرة أطفال حديثة الولادة إلى عمر 18 عاماً ومقيدين في مراحل تعليم مختلفة.

كم قيمة معاش تكافل وكرامة

وصلت قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة إلى 40% في عام 2023 وهذا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعليه قد صعد راتب تكافل من 450 إلى 630 جنيه، بينما وصل معاش كرامة إلى 490 جنيه، وهذا بعد التأكد من الشروط الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.