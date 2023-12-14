“هيبقى بـ5 جنيه بس!!”.. نقيب الفلاحين يكشف عن موعد انخفاض سعر البصل في الاسواق المصرية.. افرح يا غلبان

موعد انخفاض سعر البصل، كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين خلال الساعات الماضية عن موعد انخفاض سعر البصل في الاسواق المصرية بعدما تخطى سعره حاجز الـ40 جنيه في عدة مناطق، حيث أشار إلى أن أزمة ارتفاع سعر البصل أزمة عالمية وليست محلية بسبب قلة في الإنتاج من الدول الكبرى في زراعة البصل مثل الهند وباكستان والصين.

موعد انخفاض سعر البصل

وأعلن أبو صدام عن موعد انخفاض سعر البصل، حيث كشف أن سعره سيكون 5 جنيه للكيلو الواحد في شهر مارس أو أبريل للعام الميلادي القادم، وأكد أن أحد أسباب أزمة البصل الحالية أن الدولة صدرت كمية كبيرة من البصل، رغم صغر المساحات المزروعة بالبصل لافتاً إلى أن كل الدول التي كانت تنتج البصل خفضت التصدير، وأن الحكومة تأخرت للغاية في قرار منع تصدير البصل، كما أن المزارعون قللوا المساحات المزروعة من البصل بسبب خساراتهم نتيجة لارتفاع سعر البصل هذا العام بشكل غير مسبوق.

سبب ارتفاع سعر البصل

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات تليفزيونية أن محصول هذا العام من البصل كان محدودًا، لأن العام الماضي الفلاح كان يبيع كيلو البصل بجنيه وجنيهان، ولذلك عزف عدد كبير من الفلاحين عن زراعته، ولذلك فأن الموجود حاليا من البصل في السوق محدود، ولهذا ارتفع السعر ووصل لـ 40 جنيهًا للكيلو الواحد، كاشفا أن مصر إنتاجها من البصل 3 ملايين طن، ولديها اكتفاء ذاتي من هذا المحصول، ولذا فأن وزارة التموين لا تتحمل وحدها سبب ارتفاع سعر البصل، لأنها لا تشتري البصل من الفلاح نفسه بل من التجار، فالتاجر الذي يبيع كيلو البصل بـ40 جنيه في السوق يبيع كيلو البصل بـ6 جنيه فقط، مؤكدا:”هيرجع تاني المثل الشعبي (أنت متسواش بصلة) والسعر هينخفض بشكل كبير ولكن في نصف مارس وأول أبريل”.