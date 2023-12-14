“القط الآن” تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023 نايل سات لمتابعة أقوى المباريات بأعلى جودة

البحث قائم في الوقت الحالي عن تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات، وذلك من أجل متابعة مباريات الدوري المصري، وفي تقرير اليوم نرصد لكم تردد القناة والإحداثيات الخاصة بها على النايل سات وأيضًا كيفية تثبيت التردد، فكونوا معنا.

تردد قناة اون تايم سبورت

واحدة من القنوات المصرية الموجودة على الساحة في الوقت الحالي والمتخصصة في عرض المحتوى الرياضي بلا توقف وعلى مدار 24 ساعة، هي قناة أون تايم سبورتس، حيث تقوم بإذاعة المباريات على الشاشة نقلًا مباشر من الملعب إلى المشاهد، وذلك بأعلى جودة صوت وصورة، وتوجد القناة بالترددات التالية:

أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو 11681.

معدل تصحيح الخطأ هو 5/6.

الاستقطاب الأفقي.

أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 10853.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب أفقي.

كيفية تحميل تردد قناة اون تايم سبورت

كي تتمكن من متابعة مباريات الدوري المصري من جمهورية مصر العربية، لا بد من تثبيت تردد قناة أون تايم سبورتس، وقد ذكرنا لكم التردد الخاص بها سواء القناة الأولى أو الثانية، ولتحميل القناة، عليك السير على الخطوات التالية: