بزيادة 15% نزول معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 | قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

اعتادت وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية أن تقوم بصرف معاشات تكافل وكرامة منتصف الشهر الميلادي كل شهر، وخلال ساعات تنزل معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023، حيث تنزل بالزيادة 15% تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذا نذكر لكم موعد صرف المعاش وأماكن صرفها وقيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة.

معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الدعم النقدي من معاش تكافل وكرامة بمنتصف كل شهر ميلادي، حيث موعد ثابت لصرف المعاش، حيث يتم إيداع الدعم في الحسابات الخاصة بالمواطنين، ويمكن السحب من خلال بعض الأماكن، حيث الصرف من الأماكن التالية:

ماكينات ATM الصراف الآلي لكل البنوك المصرية.

الصرف متاح من جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع مناطق الجمهورية.

ماكينات البريد المصري.

متاح أيضًا الصرف من خلال خدمة فودافون كاش.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

سوف يتم تقديم تكافل وكرامة غدًا للمواطنين والمواطنات، ويمكن للراغبين في التعرف على قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الدخول إلى بوابه الاستعلام عن تكافل وكرامه، ثم اتباع ما يلي:

اتجه في البداية إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم منها برنامج تكافل وكرامه .

. اضغط على الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أو شكاوى تكافل وكرامة.

أضف الرقم القومي الخاص بك.

وفي حالة الاستعلام انقر على استعلام، بينما في حالة الشكاوى انقر على شكاوى تكافل وكرامة.

مع العلم أنه بمجرد الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، ستجد على بوابه الاستعلام عن تكافل وكرامه قيمة المعاش الذي ينزل لك بعد الزيادة 15% الأخيرة.