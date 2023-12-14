الحقي اشتري وخزني.. سعر الفراخ اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 والبيض بكام النهاردة

أسعار الفراخ من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين، حيث يتابعون لحظة بلحظة أسعار الفراخ والتي تتغير من وقت لأخر في بورصة الفراخ، وتعتبر الفراخ من أكثر السلع الغذائية التي يقبل المواطنين على شرائها ولا يمكن الاستغناء عنها أبداً، حيث يمكن ترتفع أسعار الفراخ يوماً وتتراجع يوماً أخر وهذا كله بفعل العوامل المؤثرة عليها ومنها العرض والطلب في الأسواق.

أسعار الفراخ اليوم

في الفترة الأخيرة تسيطر حالة من التراجع والاستقرار في أسعار الفراخ في المزرعة والأسواق، ومازالت تلك الحالة هي المسيطرة على الأسواق حالياً ، وأوضح الخبراء المختصين في هذا المجال أن موجة التراجع ستستمر في المرحلة القادمة، والسبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو تراجع سعر الاعلاف بشكل كبير، بخلاف قلة الطلب على شراء الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 64 جنيه في المزرعة بينما تصل للمستهلك بسعر 70 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزرعة 57 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 63 جنيه.

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 81 جنيه في الأسواق.

سعر كيلو الدواجن البلدي بلغ 110 جنيه في الأسواق.

سعر البيض اليوم

في الفترة الأخيرة استقرت أسعار البيض في الأسواق وهذا بالتزامن مع تراجع أسعار الفراخ في الأسواق، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة 123 جنيه ويصل للمستهلك بسعر 133 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 121 جنيه ويصل للمستهلك بسعر 133 جنيه.

سجل سعر البيض البلدي في المزرعة نحو 142 جنيه ويصل للمستهلك بسعر 150 جنيه.