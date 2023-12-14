الآن .. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول الشهادة الإعدادية في المحافظات

تشهد عمليات البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول لعام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يسعى الطلاب للحصول على المواعيد المحددة لإعلان هذا الجدول، فضلاً عن معرفة مواعيد انطلاق امتحانات الترم الأول المتعلقة بالشهادة الإعدادية، حيث يعد الجدول من الأمور الهامة التي تشغل الطلاب وكذلك أولياء الأمور، وذلك لترتيب مراجعة المواد الدراسية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول

من المتوقع أن تقوم الإدارات التعليمية في جميع المحافظات بالإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول لعام 2024 في الأيام القادمة، ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات اعتبارًا من منتصف يناير، حيث يكون يوم 27 يناير 2024 هو آخر يوم لإجراء الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية.

موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم رسمياً عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول لعام 2024، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وأكدت الوزارة أن عملية وضع الجداول ستتم عبر المديريات التعليمية في جميع المحافظات، وسيتم اعتمادها من قبل المحافظين بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة المنيا