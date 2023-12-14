مٌتاح الآن تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2024 الجديد

في الساعات الأخيرة، ارتفعت أعداد البحث عبر المحركات العالمية عن تردد قناة الفجر الجزائرية، الناقلة لمسلسل قيامة عثمان لعام 2024، يأتي هذا التوجه بعد تحقيق المسلسل التركي المؤسس عثمان نسبة مشاهدة مرتفعة في مختلف أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2024

في هذا السياق، تقدم ( البديل ) تفاصيل تردد قناة الفجر الجزائرية التي تنقل مسلسل ( قيامة عثمان ) لعام 2024، بالإضافة إلى إرشادات ضبط القناة على أجهزة الاستقبال. يأتي ذلك في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الصحيفة للقراء على مدار الساعة.

سنقدم تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد بعد إعلان القناة عن تغييره خلال الفترة الأخيرة، يأتي هذا التغيير استعدادًا لبث المسلسلات أو البرامج الهامة، سنستعرض أيضاً خطوات ضبط القناة على أجهزة الاستقبال في الفقرات التالية.

تردد قناة الفجر

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12034.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

اسم القناة على قائمة القنوات : El Fadjr.

ضبط القناة علي أجهزة الاستقبال