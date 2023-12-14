“فرجي أولادك وأبسطيهم” تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات للاستمتاع بأحدث الأغاني والأناشيد بجودة hd

من الترددات التي تتصدر محركات البحث في الوطن العربي تردد قناة وناسة للأطفال، التي تعتبر واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي وديني للأطفال من خلال الاغاني والأناشيد الدينية، فالقناة تسعى إلى توفير محتوى يساعد الأطفال على تعلمهم القيم الأخلاقية العالية والتي تساعدهم كيفية التعامل مع الأخرين، وبذلك تمكنت القناة من امتلاك أكبر قاعدة جماهيرية عريقة للغاية وتربعت على عرش قنوات الأطفال المنافسة لها.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة من أنجح وأكبر قنوات الأطفال في الوطن العربي، والتي تقدم محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع وبجودة عالية في الصوت والصورة، وتقدم القناة محتواها باللغة العربية حتى يكون من السهل على المتابعين من كل مكان الاستمتاع بمحتواها الرائع والممتع للغاية، وقد أعلنت إدارة القناة تحديث التردد الخاص بها في الفترة الاخيرة، وجاء التردد الجديد على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

قناة وناسة للأطفال

اختارت قناة وناسة أسلوب خاص بها لتناشد به الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، حيث تقدم مجموعة من البرامج والأغاني الشيقة والممتعة للغاية، والتي يحرص الطفل على مشاهدتها على مدار اليوم للشعور بالسعادة والفرح، ومن أهم الأغاني التي تعرض على قناة وناسة التالي: