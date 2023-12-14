تردد القناة الناقلة لمباراة الاهلي والاتحاد السعودي غدًا وموعدها | أربع طرق لمتابعة مباراة Al Ahly VS Al-Ittihad

قمة عربية يحتضنها معلب الجوهرة المشعة غدًا الجمعة بين أقوى الفرق العربية، حيث الأهلي المصري واتحاد جدة، ولهذا نجد الجماهير من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يتساءلون عن القناة الناقلة لمباراة الاهلي والاتحاد السعودي، حيث يرغبون في متابعة المباراة القوية ضمن منافسات كأس العالم للأندية، ونذكر لكم في تقرير اليوم القناة الناقلة والمعلق عليها والتشكيل المتوقع للأهلي وكل ما يخص تلك المباراة، فتابعوا معنا.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي والاتحاد السعودي

تنطلق غدًا الجمعة والذي يوافق الخامس عشر من شهر ديسمبر مباراة عربية قوية تجمع الأهلي المصري واتحاد جدة، وذلك بالدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية، ويحتضن اللقاء استاد الجوهرة المشعة، وقد وضحت أحد الصحف المصرية أن المباراة يمكن متابعتها من خلال القنوات التالية، حيث القناة والتردد الخاص بها:

قناة SSC HD 1 نايل سات

تردد القناة 12523.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة SSC HD 1 عرب سات

تردد القناة 12418.

الاستقطاب ناحية الأفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة SSC القمر الصناعي بدر سات

تردد القناة 12418.

الجودة HD.

معامل تصحيح الخطأ هو 2/3 أو 3/4.

اتجاه الاستقطاب ناحية الأفقي.

الطريقة الأخيرة هي منصة شاهد

حيث يمكن الاشتراك في الباقة الرياضية المقدمة على منصة شادة ومتابعة كل مباريات كأس العالم للأندية بطريقة حصرية، ودون أي تقطيع أو تشويش.

معلق مباراة الاهلي واتحاد جده

شبكة قنوات SSC السعودية امتلكت حق إذاعة كل المباريات الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية، وسوف تقوم القناة بنقل مباراة الأهلي ضد نادي اتحاد جدة على قناة SSC 1 HD المشفرة، حيث يعلق على القناة الأولى فهد العتيبي، بينما القناة الثانية لها مدحت شلبي.

تشكيل الاهلي المتوقع امام اتحاد جده

متوقع أن يكون تشكيل الأهلي غدًا على النحو التالي:

حارس المرمي محمد الشناوي.

خط الدفاع محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – على معلول.

خط الوسط إمام عاشور – أليو ديازنج – مروان عطية.

خط الهجوم بيرسي تاو – محمود عبد المنعم كهربا – حسين الشحات.

متى مباراة الاتحاد والاهلي المصري؟

العيون مُسلطة الآن على ملعب الجوهرة المشعة منتظرين قمة قوية بين الأهلي المصري واتحاد جدة، وذلك في الدور الثاني والربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، ومفترض أن المباراة تبدأ بهذه المواعيد: