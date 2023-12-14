“ريحي دماغك وفرحي أولادك” تردد قناة وناسة الجديد 2024+ طريقة تثبيت تردد قناة وناسة

تتردد قناة وناسة الجديد، بحث الأمهات والآباء، وبخاصة السيدات العاملات، عن قنوات الأطفال دائمًا، يهدفون من خلالها إلى تسلية أطفالهم كما يريدون تعليمهم القيم والأخلاق الصحيحة وتعاليم الدين الحنيف، وتُعتبر قناة وناسة واحدة من أبرز هذه القنواتن ولذلك، تبحث الآن العديد من الأشخاص عن تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024 وكيفية تثبيتها.

تردد قناة وناسة الجديد

تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024 هو كالتالي:

على النايل سات: التردد 11470، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، واستقطاب عمودي.

وعلى عرب سات: التردد 11270، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4، واستقطاب عمودي.

طريقة تثبيت تردد قناة وناسة

وإليكم خطوات تثبيت تردد قناة وناسة:

اضغط على زر القائمة في جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر “التركيب التلقائي” من القائمة، واختر تنزيل قناة جديدة.

حدد القمر الصناعي (النايل سات أو عرب سات) وأضف الإحداثيات الخاصة به.

اتبع الخطوات الثلاثة التالية: بحث، تنزيل، حفظ.

ستظهر قناة وناسة في قائمة القنوات الخاصة بك.

تردد قناة كراميش وطيور الجنة

بالإضافة إلى ذلك، هناك قنوات أخرى مشهورة تستهدف الأطفال، مثل قناة كراميش وقناة طيور الجنة، وإليكم تردداتهما: