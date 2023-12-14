قائمـةْ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة pdf موقع وزارة العمل | بحث مظلتي spa gov

من أكثر ما يتم البحث عنه بشكل كبير هي قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية ذلك الدعم الذي تم وضعه بهدف مساعدة أكبر قدراً ممكناً من الأشخاص، الذين هم في حاجة للدعم المالي الذي يمكنهم الحصول عليه حتى يحيوا كأي إنسان طبيعي لديه عملا وكذلك يملك قوت يومه، كل هذا كان بمثابة نقطة الانطلاق التي من خلالها أخذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارها في توجيه الدعم لمن يحتاجه.

اسماء المشمولين

بعدما تداول الكثير من الأشخاص داخل حدود الدولة العراقية أنهم حصلوا على دعم الرعاية الاجتماعية المقدم لهم خصيصا حتى يتخلصوا من الفقر والاحتياج الدائم لوجود من يوفر لهم مستلزمات الحياة، وجدنا أن الكثير من الأشخاص يتساءلون في لهفة حول إمكانية تقدمهم للحصول على هذا الدعم ظنا منهم أن الدعم متاح للجميع دون شروط.

لكن وجب علينا التنويه بأن هذا الدعم الذي يحمل اسماء المشمولين محكوما بعدة شروط لا بد من الاطلاع عليها قبل التقديم كي يحصل على هذا الدعم، على أن تتلخص الشروط فيما يلي

يفضل ألا يكون لدى المواطن أي سجلات تجارية. مما لا يقبل الجدل ضرورة أن يكون المواطن من الجنسية العراقية. ألا يملك المواطن أموالاً، وكذلك ألا يكون لدى المواطن حساب بنكي. يفضل أن يكون عمر المواطن عن 16 عاما ولا يزيد عن 55 عاما. ضرورة الإقامة داخل الأراضي العراقية. يفضل ألا يقل عمر النساء عن 15 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، شرط أساسي.

كيفية تحميل قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية 2023

إذا كنت ممن ينتظرون الوجبة المنتظرة وترغب في معرفة إن كان اسمك ضمن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة منصة مظلتي في الدعم القادم أم لا فإن هذا يعني أن يكون لديهم الدراية بكيفية التعامل مع موقع الوزارة، لصرف أموال الدعم على أن تتلخص خطوات الاستعلام فيما يلي