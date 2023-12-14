Al Ahly vs Al Ittihad :مباراة الأهلى والاتحاد اليوم في كاس العالم للأندية 2023 ” موعد – تردد قناة الناقلة”

مباراة الأهلي والاتحاد اليوم ، والتي ارتفع البحث الآن من قبل مشجعى الفريقين حول الاستعلام عن موعد عرض المباراة أو القنوات الناقلة للقاء الهام غدا، الذي يقام في المملكة العربية السعودية على ملعب الجوهرة المشعة وهى المباراة المرتقب بين جماهير كرة القدم في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي تقام البطولة لأول مرة على ارض المملكة العربية السعودية وتنقل عبر قنواتها الفضائية المشفرة .

مباراة الأهلى والاتحاد اليوم

يطمح المراد الأحمر اليوم في أحراز أول ثلاث نقاط له في بطولة كاس العالم لأندية والتي يشارك بها للمرة الثالثة على التوالي، واليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023 يواجه اتحاد جدة السعودي بكامل نجومه الكبار، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية فى تمام الساعة الحادية عشر منتصف الليل بتوقيت الامارات، في تمام الساعة السابعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر وتنقل عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية والتي تمتلك حقوق بث البطولة الحصري لها .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

لن تعرض مباراة الغد بين الأهلي والاتحاد على تردد قناة الرياضية السعودية عبر احداثيات إشارتها التالية والتي يتم فتحها فقط إلى المشتركين بها أو المواطنين المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية فقط عبر الأقمار الصناعية التالية:

تردد قناة SSC على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات ssc على بدر سات