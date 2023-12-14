فرحة لكل العراقيين.. زيادة رواتب المتقاعدين في العراق+ كيفية الاستعلام عن صرف رواتب التقاعد

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، أعلنت وزارة المالية في العراق عن خطة لتطبيق زيادة في رواتب المتقاعدين ابتداءً من عام 2024، سيتم صرف هذه الزيادة في الرواتب للمتقاعدين في القطاع الحكومي والعسكري، ومن المتوقع أن تصل الزيادة إلى 100 ألف دينار عراقي، تهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين وتحسين المعيشة لجميع المتقاعدين في العراق.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، من المقرر صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر الحالي في السادس والعشرين منه، ومع ذلك، لم يتم تأكيد ما إذا كانت الزيادة الجديدة ستُطبق مع راتب الشهر الأخير من عام 2023، أم ستبدأ من بداية العام الجديد 2024، وأشارت وزارة المالية إلى أن الزيادة تأتي كجزء من جهود الحكومة لدعم فئة واسعة من المتقاعدين، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 23599 لعام 2023 الذي صدر في أكتوبر الماضي وشمل زيادة تقدر بحوالي 100 ألف دينار عراقي، وبالتالي، ستتمكن جميع المستحقين من الاستفادة من هذه الزيادة في المواعيد الرسمية.

كيفية الاستعلام عن صرف رواتب التقاعد

للاستعلام عن صرف رواتب التقاعد في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية في العراق.

اختر قسم الخدمات الإلكترونية المتاحة.

حدد خيار “رواتب التقاعد في العراق”.

أدخل جميع بيانات المتقاعد، مثل رقم الهوية والاسم الكامل.

انقر على زر “استعلام” للبحث.

ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة برواتب التقاعد المرتبطة بالمتقاعد.

شروط صرف رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2023

هناك شروط صرف رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2023، وتشمل هذه الشروط: