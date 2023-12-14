موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 وكيف يتم احتساب الزيادة

يتطلع الكثيرون لى معرفة موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يناير 2024، مع الأخذ في اعتبارهم الزيادة الجديدة فهم يسعون أيضًا لفهم كيف سيتم تنفيذ هذه الزيادة الجديدة في رواتبهم خلال شهر يناير 2024 حيث أكد النائب “إيهاب منصور”، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أهمية وضرورة زيادة معدلات الأجور في يناير 2024 وتشير الدراسات الحديثة إلى توقعات بزيادة الأجور بنسبة تتراوح بين 18% و24% في العام المقبل.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم بدء صرف رواتب معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة، وذلك وفقًا للجدول الزمني التالي:

يُبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم 20 يناير 2024، حيث يستمر الصرف على مدار 6 أيام متتالية.

يُبدأ صرف معاشات شهر يناير 2024 عن طريق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارًا من يوم 1 يناير 2024، ويستمر الصرف على مدار 6 أيام متتالية.

كيف يتم احتساب الزيادة في المعاش

صرّح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بأنه من المتوقع زيادة الحد الأدنى للرواتب في شهر يناير المقبل إلى 1300 جنيه، وسيصل الحد الأقصى للرواتب إلى حوالي 10 آلاف جنيه، بزيادة تقدر بنحو 1280 جنيهًا.يأتي هذا في إطار تنفيذ قانون المعاشات والتأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي وضع آلية لتعديل الحدود الدنيا والقصوى للرواتب وأجور الاشتراك التأميني في الأول من يناير من كل عام وقد أوضح اللواء عوض في تصريحات سابقة أن زيادة الحد الأدنى للرواتب في عام 2024 ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل. وأشار إلى أن الحد الأدنى الحالي للرواتب يبلغ 1105 جنيهات، وسيشهد ارتفاعًا إلى 1300 جنيه في الأول من يناير 2024، بزيادة تبلغ 195 جنيهًا، ستُخصص للذين يحصلون على الحد الأدنى من الرواتب. بينما يبلغ الحد الأقصى الحالي للرواتب 8720 جنيهًا، وسيتم رفعه إلى 10 آلاف جنيه في بداية يناير المقبل، بزيادة تبلغ 1280 جنيهًا، ستصرف للذين يحصلون على الحد الأقصى للرواتب.