موعد عرض مسلسل الخائن الحلقة 30 +القنوات الناقلة لمسلسل الخائن الحلقة القادمة

مسلسل الخائن الحلقة 30، يتصدر مسلسل الخائن الحلقة 30 محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر المسلسل محط اهتمام الكثير من الجمهور العربي في الفترة الأخيرة بسبب قصته المشوقة وذلك منذ اليوم الأول لعرضة على شاشة التلفاز، لذا يعتبر مسلسل الخائن من المسلسلات الناجحة جدا التي تعرض حاليا على شاشة MBC.

مسلسل الخائن الحلقة 30

يزداد البحث عن مسلسل الخائن الحلقة 30 على الإنترنت، ويتابع الجمهور العربي المسلسل بحماس كبير بسبب القصة الدرامية المشوقة التي يتناولها حيث جذبت القصة اهتمام الكثير من المتابعين، ويحكي المسلسل عن الدكتورة أسيل وهي طبيبة ناجحة في عملها كما أنها ناجحة في دورها كزوجة وأم في أسرتها الصغيرة، وتعيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجها وابنها لتنقلب حياتها تماما بين يوم وليلة عند اكتشافها خيانة زوجها الصادمة مع فتاة تصغره بخمسة عشر عاما، لتتحول حياة الدكتورة أسيل إلى حياة تعيسة وتحتار في قرارها هل ستحافظ على أسرتها أم تسعى للخيانة من زوجها سيف.

ويتساءل المتابعون عن عدد الحلقات النهائية للمسلسل وعن وجود جزء آخر، ولكن إلى الآن لا يوجد أي تأكيدات حول عدد حلقات المسلسل كاملة أو عن وجود موسم ثاني للمسلسل.

عرض مسلسل الخائن

يعرض المسلسل على قناة MBC من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، بينما يعرض بتوقيت القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء، كما تعرض جميع حلقات المسلسل على منصة شاهد.نت، وعرض المسلسل لأول مرة في نوفمبر الماضي، ويعتبر المسلسل قصة مقتبسة عن الدراما التركية التي تحمل نفس الاسم (الخائن) والتي عرضت عام 2020.