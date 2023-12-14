بصوت مدحت شلبي الجنان.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي على النايل سات شوف المباراة في البيت
بحث الكثير من عشاق النادي الأهلي الآن عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي في المباراة المصيرية التي ستقام في الجمعة الموافق 15 من شهر ديسمبر 2023 ضمن مباريات كاس العالم للأندية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة التاسعة المملكة العربية السعودية على الملعب السعودي الخاص بالملك عبد الله الرياضي تحديدًا في جدة وسط جمهور كبير محب ومشجع لكلا الفريقين.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد
من أكثر ما يتم البحث عنه على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي؟، لذا سنقوم بالإجابة عبر هذا المقال بأن القناة التي ستقوم بعرض المباراة هي شبكة قنوات ssc فهي الوحيدة التي حصلت على حقوق النشر لبطولة كأس العالم للأندية في منطقة الشرق الأوسط، وهذه الشبكة لا تقوم بعرض القنوات المحلية المقامة بالمملكة العربية السعودية وإنما المباريات العالمية مثل كاس العالم وكأس العالم للأندية، وإليكم تردد القناة التي ستقوم ببث المباراة على التليفزيون المصري والسعودي سواء على النايل سات أو العرب سات:
تردد قناة ssc HD1 على النايل سات
- التردد:12523
- الاستقطاب:أفقي
- معدل الترميز:27500
- عامل تصحيح الخطأ:3\4
تردد قناة ssc HD1 على عرب سات
- التردد:12418
- الاستقطاب:أفقي
- معدل الترميز:27500
- عامل تصحيح الخطأ:5\6
تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة
وبعد التعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد، فسنوافيكم خلال هذه الفقرة على التشكيل المتوقع للمباراة غدًا:
- حراسة المرمي: الشناوي
- الدفاع: معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم
- الوسط: ديانج ومروان عطية وإمام عاشور
- الهجوم: الشحات وكهربا وتاو