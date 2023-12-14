بصوت مدحت شلبي الجنان.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي على النايل سات شوف المباراة في البيت

بحث الكثير من عشاق النادي الأهلي الآن عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي في المباراة المصيرية التي ستقام في الجمعة الموافق 15 من شهر ديسمبر 2023 ضمن مباريات كاس العالم للأندية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة التاسعة المملكة العربية السعودية على الملعب السعودي الخاص بالملك عبد الله الرياضي تحديدًا في جدة وسط جمهور كبير محب ومشجع لكلا الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

من أكثر ما يتم البحث عنه على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي؟، لذا سنقوم بالإجابة عبر هذا المقال بأن القناة التي ستقوم بعرض المباراة هي شبكة قنوات ssc فهي الوحيدة التي حصلت على حقوق النشر لبطولة كأس العالم للأندية في منطقة الشرق الأوسط، وهذه الشبكة لا تقوم بعرض القنوات المحلية المقامة بالمملكة العربية السعودية وإنما المباريات العالمية مثل كاس العالم وكأس العالم للأندية، وإليكم تردد القناة التي ستقوم ببث المباراة على التليفزيون المصري والسعودي سواء على النايل سات أو العرب سات:

تردد قناة ssc HD1 على النايل سات

التردد:12523

الاستقطاب:أفقي

معدل الترميز:27500

عامل تصحيح الخطأ:3\4

تردد قناة ssc HD1 على عرب سات

التردد:12418

الاستقطاب:أفقي

معدل الترميز:27500

عامل تصحيح الخطأ:5\6

تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة

وبعد التعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد، فسنوافيكم خلال هذه الفقرة على التشكيل المتوقع للمباراة غدًا: