الحلمسلسل عثمان 141 مترجمة الحلقة الجديدة+ موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 141

مسلسل عثمان 141 مترجمة الحلقة الجديدة من أبرز المسلسلات التركية التي ينتظرها عشاق المسلسلات الدرامية، وعلي الرغم تعدد الأعمال التركية إلا أنه جذب إليه العديد من المتابعين منذ أن تم عرضه في موسمه الأول، وقد استطاع تكوين القاعدة الجماهيرية العريضة، ويمكن متابعته للاستمتاع بمشاهدة ممتعة على القنوات الناقلة لهذا المسلسل.

مسلسل عثمان 141 مترجمة الحلقة الجديدة

مسلسل عثمان 141 مترجمة الحلقة الجديدة، يعد مسلسل المؤسس عثمان أحد المسلسلات التركية المتميزة، ويعتبر من أفضل الأعمال التاريخية، وأضخم الأعمال التركية التى انطلقت منذ عدة سنوات، وقد حقق هذا المسلسل نجاحًا باهرًا منذ عرض الجزء الأول منه، والذي يدور حول حياة المؤسس عثمان، إلى جانب كيفية انتصاره على أعدائه، حيث يواجه عثمان القبائل التركية التي تدبر المكائد له للتخلص منه، كما يريدون نهب الدولة العثمانية وسرقتها، كما فعل المغول من قبل، ولكن تتعرض خطتهم للفشل، وينجح عثمان في حماية الدولة من الدمار.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 141

يتم عرض الحلقة 140 من مسلسل المؤسس عثمان، ومن المقرر أن يتم عرضه يوم الخميس من كل أسبوع، وذلك في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويتم عرضه في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، ويمكن متابعته على قناة الفجر الجزائرية، كما يعرض على القناة التركية atv، وذلك في يوم الأربعاء أسبوعيًا في تمام التاسعة مساءً، كما يذاع على موقع قصة عشق مترجم إلى اللغة العربية، وذلك في يوم الأربعاء أسبوعيًا الساعة الثانية عشرة مساءً.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يعد مسلسل المؤسس عثمان من أشهر المسلسلات التاريخية، والمفضل لدى الكثير من المتابعين، ويمكن متابعته على قناة الفجر الجزائرية، وإليكم تردد القناة: