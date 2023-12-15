استقبلها حالاً.. تردد طيور الجنة للأطفال 2023+ مزايا القناة للأطفال

تردد طيور الجنة للأطفال 2023، قناة طيور الجنة هي واحدة من أهم القنوات الفضائية للأطفال في الوطن العربي، وتحقق نجاحًا كبيرًا، تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج والأناشيد المميزة باللغة العربية للأطفال في مختلف الأعمار، وتستهدف أيضًا الكبار.

تردد طيور الجنة للأطفال 2023

تردد طيور الجنة للأطفال 2023، يمكن متابعة قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات باستخدام الترددات التالية:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات: تردد 11274، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4، استقطاب أفقي (H).

كما أن تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات: تردد 11073، استقطاب أفقي (H)، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مزايا القناة للأطفال

تتميز قناة طيور الجنة بعدة مزايا تجعلها الأولى بين قنوات الأطفال في الوطن العربي، ومن هذه المزايا:

توفر القناة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، مما يسهل استقبالها في مناطق مختلفة.

تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تلبي اهتمامات الأطفال.

تعمل القناة بجودات مختلفة، مما يسمح للمشاهدين باختيار الجودة المناسبة لهم.

تقدم القناة بثًا مجانيًا بدون الحاجة لدفع رسوم اشتراك.

تعرض العديد من الأفلام الرسوم المتحركة المحبوبة للأطفال والكبار.

تقدم العديد من الأغاني والأناشيد التي تجذب الجميع.

تقدم برامج تعليمية تساعد الأطفال في سن مبكر على تعلم المفاهيم والمهارات المختلفة.

باختصار، قناة طيور الجنة هي قناة فضائية رائدة تهتم بتقديم محتوى متنوع ومميز للأطفال والعائلات في الوطن العربي، وتعتبر وجهة رئيسية لمن يبحثون عن برامج ترفيهية وتعليمية ذات جودة عالية.