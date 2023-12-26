اعرف متي انتهاء الأزمة .. مواعيد انقطاع الكهرباء في مصر 2023

أصبح موعد انتهاء فصل الكهرباء في مصر محط اهتمام لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية، يشتكي الجميع في جميع أنحاء المحافظات من ساعات تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في الأيام القليلة الماضية، وتم تداول أخبار عن وقف أو تقليص عدد ساعات انقطاع الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء لتصبح ساعة واحدة فقط في اليوم، لذلك ظهرت مجموعة من الأسئلة من قبل العديد من المواطنين لمعرفة حقيقة الأمر وما إذا كان سيتم فعلاً وقف عملية تخفيف الأحمال خلال شتاء عام 2023/2024، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم موعد انتهاء ازمة مواعيد انقطاع الكهرباء في مصر.

مواعيد انقطاع الكهرباء في مصر

بالإضافة إلى ما تم ذكره من قبل ووفقًا للإعلان الصادر عن وزارة الكهرباء، سيتم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين متتاليتين في عدد من المناطق وفقًا للجدول القديم، ومن بين هذه المناطق توضح شركة الإسكندرية تفاصيل قطع التيار الكهربائي الثقيلة؛ حيث في حالة قطع التيار من الساعة 10:00 حتى 11:00، سيتم تكرار قطع التيار السابقة التي تمت في الساعة 9:00 وبالمثل، وسيتم تقليل عدد ساعات قطع التيار الكهربائي في بعض المناطق وذلك بناءً على الأحمال الموجودة في كل منطقة.

الموعد المحدد لانتهاء ازمة انقطاع الكهرباء في مصر

صرحت وزارة الكهرباء في بيان رسمي بتحسن كبير في كفاءة القطاع الكهربائي، وستتم جهود للحد من الأحمال والحد من مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعة واحدة فقط بدلاً من ساعتين، ومن المتوقع أن يتم حل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر بحلول العام 2024، حيث جرت سلسلة من الاجتماعات خلال الأشهر السابقة لحل هذه الأزمة بالتعاون بين وزارة الكهرباء والثروة المعدنية والبترول، وتستمر جهود تخفيف الأحمال في بعض المناطق حتى حل هذه المشكلة.