اتحدد خلاص ..موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2023 في العراق

سيكون موعد إيداع رواتب المتقاعدين لهذا الشهر في العراق أمرا مهماً للكثير من المواطنين، وتهتم الدولة العراقية برعاية المتقاعدين وتأمين حقوقهم المستحقة، ولذلك تسعى جاهدة لصرف رواتبهم في الوقت المحدد كل شهر، وعدم التأخير عليهم حتي يستطيعوا سد احتياجاتهم الأساسية وشراء مستلزماتهم اليومية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر

يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق عبر البنوك والمصارف المعتمدة، وذلك في يوم 26 ديسمبر 2023م، حيث يتم تحويل المبالغ المالية مباشرة إلى حسابات المتقاعدين، وتعتبر هذه العملية آمنة وموثوق بها، حيث يتم تحويل الأموال بواسطة نظام مالي محكم يضمن وصولها إلى المستفيدين بطريقة سليمة ومنتظمة، وتصرف رواتب المتقاعدين في اليوم الثالث من ديسمبر في كافة المحافظات المختلفة.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

صار من اليسير الآن أن يقوم الأشخاص بالاستعلام عن تلك الرواتب الخاصة بالمتقاعدين بصورة إلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية، افتح موقع وزارة المالية الالكتروني، من خلال النقر على هذا الرابط.

بعد ذلك قم بالنقر علي الاستعلام عن الرواتب.

بعدها أدخل بيانات المتقاعد.

في النهاية، سوف تظهر جميع المعلومات الخاصة براتب التقاعد.

رواتب المتقاعدين العراق

يجب على المتقاعدين أن يحرصوا على التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بموعد صرف رواتبهم من خلال الإعلانات الرسمية المنشورة عبر وسائل الإعلام المحلية والمواقع الإلكترونية للجهات المختصة، وفي حالة وجود أي تغيير في موعد صرف الرواتب الخاصة بالأشخاص المتقاعدين، سيتم الإعلان عنه بوقت مبكر لإبلاغ المعنيين وتجنب أي ارباك أو لبس في الموعد المحدد.