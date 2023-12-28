اعرف حالًا .. أسعار شقق سكن مصر العبور الجديدة وخطوات الحجز 2024

تعتبر مصر العبور الجديدة واحدة من أكبر وأهم المشروعات العقارية في مصر، إذ تقدم مجموعة مختلفة من الشقق السكنية بأسعار في متناول الأيدي وبكفاءة عالية، إذا كنت تبحث عن سكن مريح ومناسب في مصر العبور الجديدة، فإنه من المهم أن تفهم أسعار الشقق وخطوات الحجز، والشروط اللازمة للتسجيل.

أسعار شقق سكن مصر العبور الجديدة

تختلف أسعار شقق سكن مصر العبور الجديدة حسب العوامل المختلفة مثل الموقع والمساحة وتصميم الشقة والخدمات المتاحة، هناك شقق صغيرة تبدأ من حوالي 500,000 جنيه مصري وتصل إلى ملايين الجنيهات المصرية للوحدات الأكبر والأرقى، و يمكنك العثور على شقق بمساحات مختلفة مثل شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف، وهذا يتوقف على احتياجاتك وميزانيتك.

طريقة حجز شقق سكنية في العبور الجديدة

من أجل حجز شقة في مصر العبور الجديدة، يتطلب الأمر القليل من الخطوات وهي:

قم بفتح الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق دعم الإسكان الاجتماعي، من هنا.

قم بالنقر علي حجز وحدات سكنية.

قم بإنشاء حساب

أدخل الاسم، والرقم القومي.

قم باختيار الوحدة والموقع التي ترغب بها.

قم بتسديد جزء من ثمن الوحدة.

ستصلك رسالة تؤكد عملية حجز الوحدة.

شروط الحصول علي وحدات سكنية في مصر العبور الجديدة

أوضحت وزارة الإسكان عن الشروط المطلوبة لتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل في إحدى الوحدات السكنية التابعة لمشاريع الإسكان، ومن الشروط الآتي: