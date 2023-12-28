بشكل رسمي .. مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية – سيدي بشر وغيرها 2024

يتحير الناس في منطقة الإسكندرية حول تواقيت فصل التيار الكهربائي التي تعتبر محور اهتمام كبير للمواطنين ومن الجدير بالذكر أن الشركة المسؤولة عن الكهرباء قامت ببيان هذه المواعيد، وذلك بقصد خدمة الجمهور وتخفيف مدد انقطاع الكهرباء الناتجة عن أعمال صيانة الشبكات التي تجريها الوزارة المختصة، سنقوم في هذا المقال بتقديم معلومات شاملة حول هذا الأمر لذا يرجى متابعة السطور القادمة لمعرفة التفاصيل.

جدول مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

يقوم العديد من السكان في مختلف أرجاء الإسكندرية بالبحث المتواصل عن الأوقات التي سيتم فيها فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، ومن الجدير بالإشارة إلى أن هذه الأوقات قد تم الإعلان عنها من قبل الهيئة المعنية وإليكم جدول الأوقات المحددة لانقطاع التيار الكهربائي:

تم انقطاع التيار الكهربائي في ميامي من الساعة الأولى ظهرًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

سيتم انقطاع التيار الكهربائي في منطقة محطة الرمل من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً.

سيحدث انقطاع للتيار الكهربائي في منطقة سيدي بشر ابتداء من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

سيحدث انقطاع في التيار الكهربائي في منطقة العصافرة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

جدول انقطاع التيار الكهربائي في مدينة الإسكندرية

يشار إلى أن مدينة الإسكندرية تشهد فترات انقطاع للكهرباء تماشيًا مع جدول زمني تم الكشف عنه في الشهر التاسع من العام المنصرم، حيث يقتصر الانقطاع على ساعتين في اليوم، وقد تمّ تحديد توقيتات حدوث هذه الانقطاعات على النحو التالي: