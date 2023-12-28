استقبل بجودة عالية .. تردد قناة طيور بيبي للأطفال الجديد على النايل سات 2024

في الواقع أنه كما نعلم أن قناة طيور بيبي مشهورة بتميزها الكبير وتعرف بتقديمها لمحتوى استثنائي للصغار متضمنًا أغاني وأناشيد رائعة تؤدى بصوت مجموعة من الأطفال المحببين للقلوب، إلى جانب البرامج التثقيفية والإرشادات التي تترض عبرها، كما أنها تمتاز بسمات كثيرة، وفيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يخص تلك القناة، من حيث التردد، وكذلك المميزات التي تتسم بها ومحتوى القناة الذي تقدمه.

تردد قناة طيور بيبي

شرع الأعداد الهائلة من معجبي هذه القناة والتي يقدر عددهم بالملايين في العالم العربي في السعي للعثور على التردد الجديد للقناة بهدف إضافته والاستمتاع بمحتوياتها المتنوعة:

القمر المتعلق بالقناة هو: النايل سات.

التردد : 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تعديل الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: H.

التشفير: مفتوحة.

الجودة: اتش دي.

نبذة عن قناة طيور بيبي

استطاعت قناة طيور بيبي أن تثبت وجودها وتنافس على مدى فترة طويلة جدًا مختلف القنوات الجديدة والعتيقة التي بزغت في عالم التلفزيون ومع ذلك، فهي ما زالت تحافظ على مركزها الريادي وتتبوأ قائمة القنوات المفضلة، إذ تعتز بها جموع هائلة من الصغار ويستمر أيضاً الأكبر سنًا بمتابعتها، وقد قامت هذه القناة مؤخرًا بتجديد ترددها التلفزيوني، لضمان استمرارية متابعة الجمهور لها بسلاسة مع التركيز على تطوير جودة الصوت والصورة بهدف توفير تجربة مشاهدة خالية من المشكلات الفنية أو الإزعاج، وذلك ليستمتع المشاهدون بأناشيد وبرامج القناة بأفضل شكل ممكن، كما أن تلك القناة تكون متميزة بكثير من السمات التي أبرزها الكفاءة العالية والدقة الكبيرة، علاوًة على الصوت النقي.