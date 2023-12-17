اضبط دلوقتي بسرعة .. تردد قناة الفجر الجزائرية Channel El Fadjr TV على النايل سات 2024

قناة الفجر الجزائرية تكون من القنوات الفضائية المهمة التي تتواجد داخل الجزائر، وتم إنشاؤها القناة في عام 1962، وهي تكون أول قناة تلفزيونية في الجزائر، وهدف القناة تقديم مضمون تلفزيوني وثقافي متنوع يعكس حضارة الجزائر وتراثها الثقافي، وتعمل القناة على نقل الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، وتغطية الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر وفي العالم.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد قناة الفجر الجزائرية يختلف حسب القمر الصناعي الذي يتم استخدامه، يمكن أن تستقبل القناة عبر عدة ترددات، بما في ذلك ترددات النايل وعرب سات، وفيما يلي بعض الترددات المعتادة لقناة الفجر الجزائرية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات

الاستقطاب: عمودي

التردد: 11034

معدل الترميز: 5000

نبذة عن قناة الفجر الجزائرية

تعد قناة الفجر الجزائرية مصدرا مهم للغاية للمعلومات والأخبار في الجزائر، حيث تقدم تغطية تشمل الأحداث الهامة والتطورات الجارية، يعتمد العديد من الجزائريين على قناة الفجر لمتابعة آخر الأخبار السياسية والاجتماعية، علاوًة على الأخبار الاقتصادية في البلاد، وتقدم مجموعة كبيرة من البرامج الإخبارية للوقوف علي آخر التطورات السياسية التي تحدث في البلاد، ويتابع هذه البرامج عدد كبير من المشاهدين في كل دول العالم العربي، كما أنها تهتم بالمواطن وتعرض قضاياه ومشاكله من خلال برامجها، كما أنه عند استقبال قناة الفجر الجزائرية، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية، بما في ذلك البرامج الإخبارية، البرامج الثقافية، البرامج الرياضية، والأفلام الوثائقية، كما تقدم القناة أيضاً عروضاً ترفيهية تصلح للجميع، بما في ذلك المسلسلات والبرامج الكوميدية.