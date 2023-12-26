اعرفها دلوقتي .. مواعيد قطع الكهرباء في الجيزة لتخفيف الأحمال 2024

تم تعديل الجدول الزمني لفصل الكهرباء في مناطق الجيزة بالقاهرة بناءً على قرار جديد من الحكومة، وذلك لزيادة مدة تقليل الأحمال الكهربائية، حيث تمت هذه التعديلات استجابة للظروف الجديدة المتعلقة بهذه القضية، حسبما صرح به المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح مواعيد قطع الكهرباء في الجيزة لتخفيف الاحمال.

مواعيد قطع الكهرباء في الجيزة

تم تنفيذ تحديث لجدول قطع الكهرباء في منطقة الجيزة ومحافظات أخرى، حيث قررت الحكومة زيادة فترة الحد من الأحمال الكهربائية استجابةً للظروف المستجدة. وبموجب القرار الجديد، ستكون فترة انقطاع الكهرباء 120 دقيقة بدلاً من 60 دقيقة، وهذا يعني انه اذا تم انقطاع الكهرباء في الساعة 8 صباحا فسوف يتم توصل واستعادة الكهرباء يعد ساعتين أي الساعة ال 10 صباحا.

الموعد المحدد لنهاية انقطاع الكهرباء في مصر

توجد حاليًا حالة طارئة لانقطاع الكهرباء في مصر، وتعود هذه المشكلة إلى انخفاض درجات الحرارة واضطرابات في إمدادات الغاز المستوردة، ومن المتوقع أن تكون فترات انقطاع التيار الكهربائي التي تتجاوز ساعتين غير معتادة، ووفقًا للمسؤولين، البرنامج المعلن يقضي بفصل التيار لمدة ساعتين فقط، وإذا استمر الانقطاع لفترة أطول، فقد يشير ذلك إلى وجود خلل فني في المنطقة المتأثرة بالانقطاع، ويتم العمل على حل هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن لاستعادة الكهرباء بشكل طبيعي.

زيادة كفاءة القطاع من أجل انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر

تعلن الحكومة المصرية عن الخطة التي تتعلق بها لرفع جودة القطاع الكهربائي وزيادة إمكانيات الإنتاج، بهدف الحد من ظاهرة فصل التيار الكهربائي، حيث تتضمن الخطة ما يلي: