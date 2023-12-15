عرفت مين اللي هينجح!! موعد إعلان نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

يعتبر الاهتمام بنتائج الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 موضوعًا حيويًا يشغل بال المواطنين والمهتمين بالشأن السياسيؤ انتخابات هذا العام تشهد تنافسًا قويًا بين أربعة مرشحين رئاسيين، مما يجعل الفترة بعد إغلاق صناديق الاقتراع مليئة بالترقب والتوقعات.

موعد إعلان نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية

بدأت عمليات التصويت في 10 ديسمبر 2023، حيث فتحت لجان التصويت أبوابها لمدة ثلاثة أيام داخل مصر، بإشراف قضائي كامل ومشاركة 14 منظمة دولية لمراقبة العملية، السيسي، زهران، يمامة، وعمر ينافسون بقوة للحصول على دعم الناخبين، وكل واحد منهم يتبنى توجهًا سياسيًا فريدًا.

في الخارج، شهدت الأيام 1، و2، و3 ديسمبر انطلاق ماراثون الانتخابات، حيث شارك المواطنون الذين يعيشون في الخارج في العملية الانتخابية باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، هذا يبرز أهمية المشاركة الواسعة في صنع مستقبل البلاد.

فيما يتعلق بعملية فرز الأصوات، تم الإعلان عن الحصر العددي للأصوات يوم 13 ديسمبر 2023، ويأتي ذلك بعد جهود مكثفة للهيئة الوطنية للانتخابات في ضمان شفافية ونزاهة العملية.

وفي مرحلة حاسمة، سيكون يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 هو الموعد الذي ينتظره الجميع لمعرفة هوية الرئيس القادم، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الجريدة الرسمية، هذا الموعد سيكون نقطة فارقة تحدد الاتجاه السياسي المستقبلي للبلاد.

في حالة حدوث أي تحديات تستدعي إعادة الانتخابات، فإن الهيئة حددت مواعيد محددة للإعادة، ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن النتائج النهائية في 16 يناير 2024، يتوقع أن يكون هذا الوقت محورًا للتحليلات السياسية والنقاشات العامة حول مستقبل مصر السياسي.