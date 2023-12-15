"معاشات السنة الجديدة" اعرف موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يناير 2024 عبر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

يشهد الاهتمام من قبل المواطنين في الساعات الأخيرة، بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، تعمل الدولة بجهود متواصلة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتلتزم وزارة المالية المصرية بتوفير جدول صرف المرتبات الشهرية، ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر يناير فى الموعد المحدد، وفقًا للإجراءات المتبعة من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسيتم تحديد موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، من قبل صندوق المعاشات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، سيتم تقسيم أصحاب المعاشات وفقًا لجدول زمني يحدد شرائح محددة لصرف المعاشات في الموعد المحدد.

صرف مرتبات ومعاشات شهر يناير 2024

تهتم العديد من الموظفين والعاملين في الدولة بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، أعلنت وزارة المالية المصرية أنه من المقرر صرف مرتبات معاشات المستحقين بعدة منافذ لـ صرف معاشات شهر يناير، وسيتم صرف المتأخرات الخاصة بالموظفين في أيام 5 و 8 و 10 يناير، يجدر بالذكر أن وزارة المالية ستأخذ في الاعتبار الإجازات الرسمية في شهور يناير وفبراير ومارس، وسيتم تقديم موعد صرف الرواتب وفقًا لذلك، كما تم تحديد منافذ صرف هذه المعاشات لتسهيل عملية صرفها للمستحقين. .

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يناير 2024

في شهر يناير 2024، سيتم صرف معاشات المستحقين وفقًا لجدول محدد من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، يومي 1 و 2 يناير، سيتم صرف المعاشات لأولئك الذين يتلقون معاشًا يتراوح بين 1000 و 2000 جنيه، يومي 3 و 4 يناير، سيتم صرف المعاشات لأولئك الذين يتلقون معاشًا يتراوح بين 2000 و 3000 جنيه، وفي يومي 5 و 6 يناير، سيتم صرف المعاشات لأولئك الذين يتلقون معاشًا يزيد عن 3000 جنيه، وبذلك ينتهي صرف معاشات شهر يناير 2024 في السادس من يناير، يتم تنفيذ هذا الجدول المحدد لضمان توزيع المعاشات بشكل عادل للمستحقين.