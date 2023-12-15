“موقع دعم مصر” خطوات إضافة المواليد في بطاقات التموين.. شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

خطوات إضافة المواليد في بطاقات التموين، تحرص الحكومة على إيصال الدعم التمويني لجميع الأسر، حتى يساعدهم ولو قليلا في التغلب على الغلاء الحادث في السلع والمنتجات، ومن أجل ذلك تقوم وزارة التموين بإتاحة موقعها الإلكتروني للجميع، للتعرف على كل ما هو جديد في وزارة التموين بدءا من أنواع السلع التموينية المتاحة، ومرورا بإضافة المواليد وانتهاء بالاضافات المستحقة على بطاقات التموين، وفي السطور التالية سوف نعرض خطوات إضافة المواليد في بطاقات التموين.

خطوات إضافة المواليد في بطاقات التموين

صرحت وزارة التموين بأنه في حالة إضافة المواليد على بطاقات التموين يجب القيام بمجموعة من الخطوات، التي من دونها لا تثبت الإضافة، وهذه الخطوات هي:

يجب الدخول إلى موقع دعم مصر الخاص ببطاقات التموين.

نقوم بفتح حساب جديد ثم اختيار أيقونة خدمات تموينية.

نقوم باختيار إضافة فرد من أسرتي، ثم نكتب اسم الطفل أو الطفلة رباعيا.

يجب كتابة الرقم القومي الموجود بشهادة ميلاد الطفل، ثم نضغط على إضافة.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

هناك مجموعة من الشروط المطلوبة لتتحقق إضافة المواليد على البطاقة التموينية، وهي :

إذا كان مالك البطاقة يتقاضى معاشا فلابد أن يكون معايشة أقل من 2500 جنيها.

أما إذا كان موظفا فلابد أن يكون راتبه أقل من 3000 جنيها.

يجب أن يكون الحد الأقصى للبطاقة التموينية أربعة أفراد فقط.

يمكن أن يزيد عدد أفراد البطاقة عن أربعة أفراد في حالة أن البطاقة من أصحاب الرعاية.

تمنى أن نكون قد وضحنا خطوات إضافة المواليد في بطاقات التموين من خلال السطور السابقة.