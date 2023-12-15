اتحدد رسمي .. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة 2023

قامت وزارة المالية في العراق بالتنويه يوم الخميس الماضي 9 ديسمبر 2023، العمل على تمويل مرتبات المتقاعدين المدنيين وأيضًا العسكريين لشهر ديسمبر الحالي، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التمويل شمل كل المتقاعدين في بغداد والمحافظات، وسوف تصل رسائل نصية إلى المتقاعدين ممن سوف يقوموا بصرف رواتبهم، وتلك الرسائل بها مواعيد وأماكن الصرف.

موعد صرف مرتبات المتقاعدين في العراق 2023

بينت وزارة المالية العراقية أن صرف رواتب المتقاعدين سيكون في يوم 26 ديسمبر 2023م، كما أنها قامت بالإعلان عن زيادة مرتبات المتقاعدين بنسبة 10%، وأيضاً وزارة المالية العراقية قد أقرت في وقت سابق على صرف مرتبات المتقاعدين في اليوم الأخير من كل شهر، ويصل عدد المتقاعدين في العراق إلى 3 مليون متقاعد وهذا يشكل ما يقرب من 10% من سكان العراق.

الزيادة في مرتبات المتقاعدين في العراق 2023

صرحت وزارة المالية العراقية يوم الاثنين 20 سبتمبر 2023 الماضي عن زيادة مرتبات المتقاعدين بنسبة 10%، وبينت الوزارة في بيان لها على أن « الزيادة شاملة لكل المتقاعدين في بغداد والمحافظات، على أن يتم العمل بذلك ابتداءاً من أول أكتوبر المقبل. » كمان أعلنت الوزارة على أن « الزيادة سوف تأتي في إطار حرص الحكومة العراقية على تحسين مستوى معيشة المتقاعدين ».

أهمية المرتبات لدى المتقاعدين

إن مرتبات المتقاعدين تشكل أهمية كبيرة في حياة المتقاعدين وأسرهم، لأنها تعتبر مصدر دخل أساسي لهم، وتساهم في توفير احتياجات الحياة الأساسية، وتعتبر مرتبات المتقاعدين مصدر هام في الدعم الاقتصادي، حيث تساهم زيادة معدلات الاستهلاك وبالتالي الحركة الاقتصادية، كما أن الحكومات في كل دول العالم تعمل على تأمين مرتبات مناسبة للمتقاعدين، ويكون ذلك عن طريق إنشاء أنظمة التقاعد وهي تعتمد بشكل كامل على اشتراكات العاملين ومساهمة الحكومات.