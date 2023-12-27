اعرف دلوقتي .. شروط الحصول علي وحدات سكن لكل المصريين المنصورة الجديدة 2024

تعتبر شقق السكن من الاحتياجات الأساسية لكل فرد، وتعد من أولويات الحكومة المصرية لجعل مستوى المعيشة أفضل للمواطنين، ومن ضمن المشروعات السكنية المهمة في مصر يأتي مشروع منصورة الجديدة، الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية للمصريين في تلك المنطقة.

وحدات سكن لكل المصريين

للحصول على وحدة سكن في منصورة الجديدة، هناك بعض الشروط التي يجب توفرها وفقاً للقوانين والتعليمات المعمول بها، من بين هذه الشروط:

يجب على المتقدمين لتلقي وحدة سكن أن يكونوا مصريين، وتعتبر هذه الوحدات متاحة فقط للمصريين ومن لهم الحق في الحصول على الإسكان الاجتماعي.

أن يكون لديه راتب شهري لا يقل عن ٢٥٠٠.

شراء كراسة الشروط.

ألا يقل عمر المتقدم عن ٢١ سنة.

الوحدات السكنية لسكن العائلات فقط

بعد استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه والالتزام بجميع الإجراءات المتبعة، فإن المواطنين الذين يستوفون شروط الحصول على وحدة سكن سيحصلون على فرصة للسكن في المنصورة الجديدة، تهدف هذه الوحدات إلى توفير سكن ملائم وبأسعار معقولة للمصريين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الإسكان اللائق للمواطنين.

طريقة التسجيل للحصول علي وحدة سكنية في المنصورة الجديدة

يمكن التسجيل في مشروع الإسكان الاجتماعي من خلال الآتي: