ضبط واستقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات بإشارة قوية

قناة ناشونال جيوغرافيك من القنوات المميزة التي يحبها الجميع، وبصفة خاصة لمحبي المغامرات والبرامج المختلفة، بدأت ناشونال جرافيك بثها عام 2009، ومنذ ذلك الحين استطاعت أن تحتل مكان عالية بين قنوات التلفاز، ولذلك سوف نتعرف من خلال مقالنا كيفية ضبط واستقبال تردد قناة ناشيونال جرافيك لعام 2023 نايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

حتى تستطيع ضبط واستقبال تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2023 على قمر نايل سات عليك اتباع الخطوات الآتية:

أولا سجل تردد القناة هو: 11411

قم بكتابة رمز التمييز هو: 30000

ثم تقوم بضبط معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4

بعد ذلك قم باختيار الاستقطاب الأفقي.

وبذلك يتم ضبط قناه ناشونال جرافيك بنجاح.

طريقة ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عرب سات

بعد أن شرحنا لكم في السطور السابقة كيفية ضبط واستقبال تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على قمر النايل سات الآن، سوف نوضح لكم كيفية ضبط على قمر العرب سات:

الخطوة الأولى وهي أن تقوم بضبط التردد هو: 11226

بعد ذلك تقوم باختيار قمر العرب سات.

ثم تقوم بكتابة معدل التمييز هو: 30000

ثم تقوم باختيار معدل الاستقطاب الأفقي.

بعد ذلك تقوم بكتابة معادل تصحيح الخطأ هو: 3/4

نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشونال جيوغرافيك من القنوات الرائعة التي تختص في إذاعة البرامج الترفيهية المتعلقة بعالم البحار والحيوانات والعوالم البرية والصحاري، وتنقل افضل المغامرات التي تتجدد كل موسم، ومن أشهر برامجها برنامج سمكة التونة العنيدة، وبرنامج سمكة القرش ومن هنا استطاعت قناة ناشونال جيوغرافيك أن تستمر لمواسم كثيرة وأعوام متعددة، وحققت نجاحا باهر على جميع الأقمار سواء كان قمر نايل سات أو العرب سات.