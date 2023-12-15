مبروك لكل المستفيدين الجدد “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” الوجبة التاسعة والأخيرة

في محاولة لفهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها العديد من البلدان، يستمر البحث عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 ويشغل بال المواطنين، يتزايد الوعي بأهمية توفير الدعم للأسر المحتاجة، وتوجيه الجهود نحو التنمية الاجتماعية يبرز كمفتاح لتحسين جودة حياة الفئات الهشة وتحقيق التوازن في المجتمع.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 يعكس هذه الجهود، حيث بلغ عدد الطلبات المستلمة حوالي 300,000 طلب كجزء من مبادرة لدعم الأسر المحتاجة في ظل الظروف الصعبة.

ليس هذا فقط، بل يتوجب على المتقدمين للحصول على الدعم تحقيق شروط محددة، منها الجنسية العراقية، وتكوين أسرة مكونة من 4 أفراد على الأقل، وتحديد الفئة العمرية المناسبة.

هذا التحديد الدقيق يعكس التزام الحكومة بتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.

في خطوة نحو تحقيق شفافية أكبر في عمليات التوزيع الاجتماعي، يمكن الآن للمواطنين الاطلاع على القوائم وتنزيلها لبدء عملية صرف الرواتب.

يعكس هذا الإجراء التحول نحو توفير دعم فعّال للفئات المستحقة، وتوفير معلومات الاستعلام عن الأسماء يشكل خطوة رائدة في هذا الاتجاه.

للاستعلام عن قائمة المشمولين، يمكن للمواطنين زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية http://molsa.gov.iq/ ، حيث يتيح لهم البحث عن الأسماء بسهولة وفق الخطوات المحددة.

هذه البساطة في الوصول إلى المعلومات تعكس جهوداً فعّالة في تيسير عمليات الاستعلام.