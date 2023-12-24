ليسجل 52 جنيها.. سعر الدولار في السوق السوداء+ سعر اليورو في السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء، يشهد ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الدولار ما بين 49.5 و50 جنيهًا، لذا هناك زيادة في عمليات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بسؤال عن سعر 1000 دولار أمريكي في السوق السوداء بالجنيه المصري، ويهتم العديد من المواطنين بمعرفة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، وحاليًا يتابع الكثير وخاصة التجار والمستثمرون، معرفة أسعار جميع العملات الأجنبية.

سعر الدولار في السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء، تم تسجيل تغيرات في سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، على النحو الآتي:

وصل سعر الدولار الأمريكي إلى حوالي 50 جنيه مصري.

ووصل سعر 5 دولارات أمريكية إلى حوالي 248 جنيهًا مصريًا.

ووصل سعر 10 دولارات أمريكية إلى حوالي 495 جنيهًا مصريًا.

ووصل سعر 25 دولار أمريكي إلى حوالي 1,238 جنيهًا مصريًا.

وصل سعر 50 دولار أمريكي إلى حوالي 2,475 جنيهًا مصريًا.

ووصل سعر 100 دولار أمريكي إلى حوالي 4,950 جنيهًا مصريًا.

ووصل سعر 500 دولار أمريكي إلى حوالي 24,750 جنيهًا مصريًا.

ووصل سعر 1000 دولار أمريكي إلى حوالي 49,500 جنيهًا مصريًا.

ووصل سعر 5000 دولار أمريكي إلى حوالي 247,500 جنيهًا مصريًا.

ووصل سعر 10000 دولار أمريكي إلى حوالي 495,000 جنيهًا مصريًا.

سعر اليورو في السوق السوداء

شهدت أسعار اليورو في مصر حالة ملحوظة من الاستقرار، سواء في البنوك المعتمدة أو في السوق السوداء، في البنوك سجل سعر اليورو حوالي 33.20 جنيه للشراء و33.35 جنيه للبيع في البنك المركزي، الآن سنقدم إليك أسعار صرف اليورو في السوق السوداء اليوم: