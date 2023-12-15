استقبل الآن “تردد قناة طيور الجنة” TOYOUR EL-JANAH متاحة على أكثر من قمر صناعي مختلف

تردد قناة طيور الجنة تعتبر قناة طيور الجنة من بين القنوات الرائدة والأكثر شهرة في عالم البث التلفزيوني حيث تحظى بشعبية كبيرة بين الصغار والكبار، ويتم متابعتها عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات تسعى القناة دوما إلى تحسين تجربة المشاهدين من خلال التحديث المستمر لترددها، بهدف توفير أفضل جودة ممكنة للبرامج والعروض.

تردد قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بمحتوى متنوع يشمل برامجا تعليمية وتربوية، إلى جانب مجموعة متميزة من الأناشيد والأغاني التي تتميز بالأصوات العذبة والجميلة، يعتبر هذا التنوع في المحتوى جزءا من جاذبية القناة وسببا رئيسيا وراء جذب جمهور واسع من المشاهدين.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة

ثبت قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات بتقنية الاستقطاب العمودي.

بث قناة طيور الجنة بجودة عالية الوضوح (HD).

يتم بث قناة على تردد 11310.

معدل الترميز القناة يبلغ27500.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة

استخدام جهاز التحكم عن بُعد أولا للتحكم في الإعدادات.

النقر على إعدادات القناة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اختر معدل الترميز واستقطاب.

يتم التأكد من صحة البيانات التي أدخلتها.

ثم اضغط على أيقونة البحث.

مميزات قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة تبرز بفضل عدة مميزات تجعلها استثنائية بين قنوات الأطفال يذكر من بين تلك المميزات أنها تقدم محتوى متواصل على مدار اليوم دون تقطيع أو تشويش، مما يضمن تجربة مشاهدة مستمرة ومريحة، مما يجعل القناة خيارا مثاليا للأهالي الذين يبحثون عن توازن مثالي بين التسلية والتعلم.