اللي اتجوز بإيجار جديد فاته نص عمره “شقق الاسكان الاجتماعي بمقدم 10 ألف جنية فقط وصورة بطاقة” وهتستلم شقتك ع المفتاح

نهاية عام 2023 تشهد استعداد وزارة الإسكان والمرافق لطرح إعلان جديد، الإعلان رقم 18، الذي يستهدف محدودي الدخل بتقديم شقق إسكان اجتماعي بتشطيب كامل في 11 مدينة جديدة، تقف هذه الخطوة الحكومية الرائدة كشاهدة على التفاني في تحقيق التنمية الشاملة، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى توفير سكن للفئات ذات الدخل المحدود، مما يعزز من قيمة العيش ويعكس رؤية استدامة في توفير السكن للمواطنين.

شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

مساحات متنوعة لتلبية احتياجات الأسر:

تتنوع مساحات الشقق بين 75 و90 مترًا مربعًا، مع فرصة التمويل العقاري لتسهيل الدفع على أقساط.

يشمل الإعلان مدن متنوعة مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر الجديدة، مما يتيح للمستفيدين فرصة الاختيار حسب احتياجاتهم وموقع العمل.

تحديد الأسعار وخيارات السداد:

تتراوح أسعار الشقق بين 245,000 و360,000 جنيه، مع إمكانية السداد بمقدم يبدأ من 15,000 جنيه للمساحة البالغة 75 مترًا، و22,000 جنيه للمساحة البالغة 90 مترًا، وتقسيط باقي المبلغ على 30 سنة.

شروط التقديم والحصول على الوحدة

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية.

العمر يتراوح بين 21 و50 عامًا.

الدخل الشهري يحدد بحد أقصى.

عدم التقديم لأكثر من وحدة سكنية.

دفع مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

طرق الاستعلام

وتكون طرق الاستعلام كالآتي: